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Путин подписал закон о выборах президента РАН

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых правилах избрания и утверждения президента Российской академии наук (РАН), соответствующий документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.

Документ принят Государственной Думой 20 июля и одобрен Советом Федераци 25 июля.

Закон определяет, что президент РАН избирается общим собранием членов академии наук большинством голосов, то есть 50% + 1 или более голосов (в настоящее время требуется не менее 2/3 голосов).

По таким же правилам будет избираться президиум РАН, вице-президенты академии, главный учёный секретарь президиума и академики-секретари ее отделений.

Процедура выборов следующая: сначала происходит выдвижение кандидатов на должность президента РАН из числа академиков, затем эти кандидатуры представляются на согласование в правительство РФ, после этого на общем собрании РАН из этих кандидатов избирается президент РАН простым большинством голосов, после чего он утверждается в должности президентом РФ.

В соответствии с поправками, если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов на должность президента РАН или ни один из кандидатов не набрал при голосовании на общем собрании РАН более 50% голосов или все кандидаты взяли самоотвод, либо президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН, то выборы признаются несостоявшимися и назначаются повторные. До проведения новых выборов президент РФ назначает и.о. президента РАН по предложению правительства РФ из числа академиков.

Также и.о. главы РАН назначает президент РФ и в случае, если действующий президент РАН досрочно складывает свои полномочия.

Во втором чтении из текста законопроекта было убрано ограничение, согласно которому на выборах президента РАН должно быть не более трёх кандидатов, согласованных правительством РФ.

Теги: РАН, Владимир Путин
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