Путин подписал закон о курортном сборе в ряде российских регионов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит курортный сбор в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о пилотном проекте по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой. Эксперимент будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края. Субъекты РФ должны принять законы о введении сбора до 1 декабря 2017 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 года.

Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Региональные власти будут устанавливать размер курортного сбора и территории, на которых он будет взиматься. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона и времени пребывания плательщика в объекте размещения.

Средства от платы за использование курортной инфраструктуры будут направляться на финансирование работ по ее строительству, реконструкции и благоустройству.

Закон был принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.