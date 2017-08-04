Идея курортного сбора не понравилась большинству россиян

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Против введения в некоторых субъектах РФ курортного сбора высказались 68% россиян. Свою позицию они аргументируют тем, что "это удорожает отдых" (17%), "люди и так платят налоги, это очередные поборы, грабеж граждан" (10%), "у людей мало денег" (9%).

Таковы результаты опроса, проведенного 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, сообщает в пятницу фонд "Общественное мнение".

Положительно к инициативе сбора относятся 18% россиян, отмечая, что полученные деньги пойдут на развитие курортов и их благоустройство (6%). Чуть более половины россиян (55%) осведомлены об идее курортного сбора, остальные (44%) услышали об этом впервые.

При ответе на вопрос, правильно ли использовать средства от курортного сбора только на развитие туристической инфраструктуры в регионе, мнения россиян разделились: 36% считают, что так и должно быть, а 36% полагают, что следовало бы разрешить использовать эти средства и на другие нужды региона. Еще 28% затруднились высказать свою позицию.

В оценках того, как в конечном счете введение курортного сбора повлияет на развитие туризма в этих регионах, респонденты также не едины: 32% говорят, что сбор никак не отразится на туристической сфере регионов, 25% полагают, что влияние будет положительным, 28% - что отрицательным. Нет ответа у 15% участников опроса.

Где будут собирать

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит курортный сбор в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 года.

Речь идет о пилотном проекте по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой. Плательщиками станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Средства от платы за использование курортной инфраструктуры будут направляться на финансирование работ по ее строительству, реконструкции и благоустройству.

Размер курортного сбора и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта РФ устанавливают региональные власти. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона и времени пребывания плательщика в объекте размещения.

Предполагается, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае - 8,3 млрд рублей, в Республике Крым - 16,4 млрд рублей.