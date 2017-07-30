Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России

Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудников

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-1".

Как подчеркнул Путин, "это чувствительно".

В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. В связи с этим МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек - именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

В заявлении также сказано, что российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.