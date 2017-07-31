Главные новости
В миреПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеВ РоссииМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
В России

Путин подписал закон об усилении ответственности за незаконную продажу алкоголя

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают повышение ответственности за незаконную продажу алкоголя.

Закон был принят Госдумой 20 июля, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, производство и оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, на юридических лиц - в размере, не превышающем одной пятой годовой выручки, но не менее 3 млн рублей.

Действовавшая ранее редакция КоАП предусматривала штрафы за оборот алкоголя без лицензии юрлицами в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Закон также предусматривает, что при нарушении порядка учета алкоголя в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей для должностных лиц, от 150 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, увеличены штрафы за невыполнение требований органов, осуществляющих контроль в области производства и оборота алкоголя. Максимальный штраф для физических лиц повышен с 10 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее от 1 тыс. до 2 тыс. руб.), для должностных лиц - с 200 тыс. до 300 тыс. рублей (от 5 тыс. до 8 тыс. руб.).

Закон также устанавливает административную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции физическими лицами. Штрафы предлагается установить на уровне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции. Для индивидуальных предпринимателей, которые незаконно продают алкоголь, штрафы устанавливаются в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Теги: Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФПодробнее
МИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятников
Речь идет о персональных санкциях и мерах экономического воздействияПодробнее
Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России
Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудниковПодробнее
В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных
Пожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымлениеПодробнее
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Вице-премьер связал это решение с недавним инцидентом с российским самолетомПодробнее
Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в МолдавиюРогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Накануне Венгрия и Румыния не пустили самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространствоПодробнее
В Хабаровском крае возникло возгорание на складе со снарядамиВ Хабаровском крае возникло возгорание на складе со снарядами
Как сообщил источник "Интерфакса", с его территории эвакуированы военные, информации о пострадавших нетПодробнее
Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и ДжанджгавуПутин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву
Женщины получили сроки за отправку смс в Грузию накануне грузино-осетинского конфликтаПодробнее
Умер академик и правозащитник Юрий РыжовУмер академик и правозащитник Юрий Рыжов
Прощание пройдет в Сахаровском центре в МосквеПодробнее
На реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодкиНа реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодки
По предварительным данным, в ней находились судебные приставыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеВ РоссииМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовЭкономика"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"В миреВ ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человекВ миреКоманда Трампа занялась разработкой санкций против Китая

ФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роуминга

ФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаОператоры связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этого Подробнее

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийСреди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФ Подробнее

В Екатеринбурге задержали напавшего с ножом на беременную жену в роддоме

Скончалась французская актриса Жанна Моро

Истребители НАТО за неделю один раз сопровождали самолет РФ

Синоптики пообещали москвичам комфортную летнюю погоду на этой неделе

Пенс назвал Россию угрозой для НАТО

В ботаническом саду Томска нашли голову пропавшей девушки

"Интерфакс" получил права на распространение кредитных рейтингов S&P Global Ratings в России

Хоккеист Андрей Марков продолжит карьеру в "Ак Барсе"

Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов

Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовПо данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларов Подробнее

В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний

Эдита Пьеха удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Додон во время отпуска поднимется на Афон и встретится с Рогозиным в Иране

Собственник "Банкирского дома" объявлен розыск за хищение 600 млн руб

Обвиняемый в подготовке терактов в РФ украинец Сизонович осужден на 12 лет

Подросток в Перми напал с ножом на прохожих

Дважды "заказавший" родственника новосибирец предстанет перед судом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи