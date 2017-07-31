Путин подписал закон об усилении ответственности за незаконную продажу алкоголя

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают повышение ответственности за незаконную продажу алкоголя.

Закон был принят Госдумой 20 июля, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, производство и оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, на юридических лиц - в размере, не превышающем одной пятой годовой выручки, но не менее 3 млн рублей.

Действовавшая ранее редакция КоАП предусматривала штрафы за оборот алкоголя без лицензии юрлицами в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Закон также предусматривает, что при нарушении порядка учета алкоголя в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей для должностных лиц, от 150 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, увеличены штрафы за невыполнение требований органов, осуществляющих контроль в области производства и оборота алкоголя. Максимальный штраф для физических лиц повышен с 10 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее от 1 тыс. до 2 тыс. руб.), для должностных лиц - с 200 тыс. до 300 тыс. рублей (от 5 тыс. до 8 тыс. руб.).

Закон также устанавливает административную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции физическими лицами. Штрафы предлагается установить на уровне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции. Для индивидуальных предпринимателей, которые незаконно продают алкоголь, штрафы устанавливаются в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.