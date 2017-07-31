Обвиняемый в подготовке терактов в РФ украинец Сизонович осужден на 12 лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого в подготовке терактов в Ростовской области, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Суд признал Сизоновича виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 250 тыс. рублей ", - огласил приговор председательствующий судья.

Сизонович осужден по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 (подготовка террористического акта), части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы России) УК РФ.

Гособвинение просило назначить Сизоновичу 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 250 тыс. рублей.

Как сообщалось, Сизонович подтвердил на суде, что признает свою вину, и раскаивается. Его адвокат просила учесть это обстоятельство и смягчить наказание до минимума.

По версии следствия, Сизонович и неизвестный человек в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, договорившись о совершении террористических актов в России и на Украине.

Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства. Прежде он в течение 11 лет работал на шахте на Украине подрывником, где приобрел соответствующие навыки.

Согласно данным следствия, в конце мая 2016 года Сизонович получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский (Ростовская область), чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале планировался теракт в сентябре того же года.

Подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2016 года во время незаконного пересечения границы, и с тех пор находился под стражей.