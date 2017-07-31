Метро Петербурга признало неудачным опыт досмотра всех пассажиров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ГУП "Петербургский метрополитен" уведомило губернатора города и министерство транспорта РФ о неудачном опыте с усилением досмотра пассажиров на станциях, попросив пересмотреть нормативную базу в этой части, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальник метрополитена написал официальные письма в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Георгия Полтавченко с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения. В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также указано количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать", - сказал собеседник агентства.

В течение прошлой неделе на четырех станциях метро - "Спасской", "Звенигородской", "Электросиле" и "Крестовском острове" -ввели досмотр всех пассажиров, из-за чего при входах в вестибюли возникали очереди. Горожане жаловались на такой порядок.

Как отметили в пресс-службе метро, сейчас для более оптимальной организации пассажиропотока в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом. "Тех, у кого багаж небольшой - дамская сумка или портфель, досматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы не создавать очередей", - сообщили в метрополитене.

После теракта в метро Петербурга Ространснадзор проверил работу ГУП "Петербургский метрополитен" и подал к предприятию ряд исков, потребовав оштрафовать подземку за нарушения требований транспортной безопасности. Суд Петербурга согласился с позицией проверяющей организации.

Между тем, как сообщается на сайте петербургского метро, три вынесенных ранее решения об административном наказании подземки были отменены. "Метрополитеном было доказано, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка (Ространснадзора после теракта в метро - ИФ) была проведена с грубыми нарушениями законодательства РФ", - говорится в пресс-релизе метро.