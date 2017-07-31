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Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга

В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередям

Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
Архивное фото
Фото: ТАСС, Алексей Смышляев

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта намерен разобраться с проблемой досмотра на станциях метро Петербурга, сообщил глава ведомств Максим Соколов журналистам в Петербурге в понедельник.

"Об этой проблеме в Петербурге мне известно... С учетом обращения руководителя петербургского метрополитена мы разберёмся с этим вопросом и предпримем необходимые меры, чтобы эти мероприятия осуществлялись в достаточном (объёме - ИФ), но при этом обеспечивали задачу по использованию метрополитена", - сказал он.

В течение прошлой недели на четырех станциях метро - "Спасской", "Звенигородской", "Электросиле" и "Крестовский остров" проходил досмотр всех пассажиров, из-за чего при входах в вестибюли возникали очереди. Горожане жаловались на такой порядок.

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Между тем, как сообщалось ранее в понедельник, ГУП "Петербургский метрополитен" уведомило губернатора северной столицы и министерство транспорта РФ о неудачном опыте с усилением досмотра пассажиров на станциях и попросило пересмотреть нормативную базу в этой части.

"Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальником метрополитена написаны официальные письма в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Георгия Полтавченко с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения. В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также сообщается количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в понедельник.

Как отметили в пресс-службе метро, в настоящее время для более оптимальной организации пассажиропотока в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом. "Тех, у кого багаж небольшой - дамская сумка или портфель, - досматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы не создавать очередей", - отмечают в метрополитене.

Теги: Петербург, Минтранс, Максим Соколов
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