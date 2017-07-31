Бивший сына головой об асфальт екатеринбуржец получил 9 лет колонии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский суд Екатеринбурга в понедельник вынес приговор местному жителю, который в пьяном виде избил своего четырехлетнего сына на глазах у прохожих, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в понедельник.

"Екатеринбуржцу, пытавшемуся убить своего четырехлетнего сына на проспекте Космонавтов, назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что по делу были допрошены более 20 свидетелей, проведены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, проанализированы материалы, характеризующие самого обвиняемого и условия жизни семьи, в которой произошла эта ситуация.

Как сообщалось, вечером 18 апреля пьяный мужчина на перекрестке улиц Красных Командиров и Космонавтов в Екатеринбурге несколько раз ударил с силой головой об асфальт своего сына 2012 года рождения, которого он забрал из детского сада. Благодаря вмешательству прохожих мальчик был спасен, его госпитализировали.

В отношении отца было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), его взяли под стражу, изолировав от семьи с тремя детьми.

В ходе прений сторон гособвинитель потребовал для обвиняемого наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.