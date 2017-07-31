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Российские компании сообщили о росте числа цифровых преступлений за три года на 75%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По оценкам российских компаний, количество киберпреступлений за последние три года выросло на 75%, говорится в программе "Цифровая экономика РФ", которую утвердил в понедельник глава правительства Дмитрий Медведев.

"В Российской Федерации традиционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом две трети российских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой сфере за последние три года возросло на 75%", - говорится в документе.

Согласно данным, приведенным в программе, "к началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд руб. (на 11% по сравнению с 2016 г.)".

"Однако в отличие от большинства стран Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в связи с чем отсутствует объективная возможность для оценки уровня оказываемых услуг, в том числе, по объему данных, возможных для хранения", - отмечается в программе.

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