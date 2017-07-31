Путин попросил главу Калмыкии разобраться в ситуации с покупкой родителями парт для школы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава Калмыкии Алексей Орлов пообещал президенту РФ Владимиру Путину после встречи выяснить, в каких из школ региона от родителей учеников требуют покупать парты.

"Лично, Владимир Владимирович, я обещаю Вам. И немедленно, выйдя из вашего кабинета, займусь этими вопросами", - сказал Орлов на встрече с президентом.

Так глава региона отреагировал на слова Путина, обратившего его внимание на случай, когда от родителей ученика в Калмыкии требуют купить парту для ребенка.

"Послушайте, когда заставляют покупать учебники - это уже нарушение закона, но купить парту - это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал", - сказал Путин.

Он попросил Орлова лично заняться этим вопросом.

О том, что родителей в Калмыкии школы заставляют покупать парты для детей сообщили президенту в рамках "Прямой линии".