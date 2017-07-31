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Постпред РФ при НАТО ответил на страхи стран Балтии перед планом Москвы "завоевать их"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - России не требуется использовать военные учения "Запад-2017" для увеличения численности своих войск на западных рубежах, при такой необходимости достаточно было бы нарастить группировку войск в Калининградской области, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Говорят о том, что завтра мы нападем на страны Балтии и их, почему-то, завоюем. Связывают эти планы с проведением учений "Запад", что что-то там под покровом этих учений мы усилим", - сказал Грушко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"На самом деле это полная ерунда, потому что, скажем, если нам надо усилить группировку в Калининградской области, то мы ее усилим без всяких учений, это наша территория, и мы будем действовать так, как мы считаем нужным", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Россия реагирует на усиление НАТО на восточном фланге и уже сделала "все необходимое для того, чтобы надежно обезопасить свои интересы безопасности при любом развороте событий".

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России пройдут в сентябре 2017 года. Они носят плановый характер и проводятся раз в два года.

Теги: НАТО, Александр Грушко, Запад-2017
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