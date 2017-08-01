Суд рассмотрит жалобу защиты осужденного за оправдание терроризма имама

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ во вторник рассмотрит жалобу на приговор имаму столичной мечети "Ярдям" Махмуду Велитову по делу о публичном оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" адвокат имама Дагир Хасавов.

"Заседание по моей жалобе на приговор Махмуду Велитову начнется в 10:00", - сказал Хасавов.

В своей жалобе защитник просит оправдать М.Велитова.

"Мы представим новые доказательства, которые раньше не могли добыть", - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, 28 апреля Московский окружной военный суд признал Велитова виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима.

По версии следствия, в сентябре 2013 года имам во время молитв в мечети "Ярдям" произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).

Хасавов просил суд вынести оправдательный приговор, отмечая, что его подзащитный не собирался оправдывать терроризм и ничего не знает о данной запрещённой организации.