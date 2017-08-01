Для граждан 18 стран упростили визовый режим во Владивостоке

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Для граждан 18 стран, включая Китай, Индию, КНДР, Японию и Турцию начал действовать с 1 августа на российском Дальнем Востоке упрощенный визовый режим, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

На данный момент по новой схеме заработали первые два пункта пропуска во Владивостоке.

"По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область. Оформление электронных виз станет максимально простым и доступным - достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. И в случае положительного решения - прилететь", - сказал министр.

Ответ на поданное заявление должен прийти в течение трех дней.

Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран, как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.