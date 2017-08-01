Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гранты президента РФ на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций (НКО) из 79 регионов страны, сообщает во вторник "Российская газета" со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"Всего победителями стали 970 организаций из 79 регионов. Наилучшее соотношение количества победителей к количеству заявок показал Красноярский край (37%), особо отличился здесь город Шарыпово, подавший сразу четыре победные заявки. В числе лидеров по качеству также Хабаровский край (34,21%), Архангельская область (34%), Дагестан (30,43%) и Карелия (27,9%)", - говорится в статье.

По данным издания, общественники из регионов проявили небывалую активность при подаче заявок, не уступая при этом в качестве проектов столичным и федеральным участникам. В итоге большинство НКО-победителей - из регионов.

"Доля федеральных и столичных организаций меньше 20%, больше 81% - это региональные некоммерческие организации", - уточнил С.Кириенко.

В публикации отмечается, что на первый в этом году конкурс президентских грантов поступило рекордное количество (6,6 тыс.) заявок, а общее количество участников вдвое выше, чем в предыдущие годы.

Кроме того, среди победителей конкурса есть также НКО-"иностранные агенты". Как сообщил изданию глава объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Андрей Клепач, это "Левада-центр", региональный благотворительный фонд "Самарская губерния" и Центр развития некоммерческих организаций из Санкт-Петербурга.

"У нас нет такого ограничения - "иностранный агент" или не "иностранный агент" - оценивается, на что они запрашивают деньги", - цитирует газета слова С.Кириенко.

По его данным, в ходе конкурса было распределено 2,25 млрд рублей, остальные средства (4,75 млрд рублей) составит фонд второго конкурса (прием заявок на него стартует 16 августа). Суммарный же объем господдержки гражданского сектора в этом году составит 7 млрд рублей, сообщает издание.