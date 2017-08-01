Главные новости
В РоссииСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСпортЛос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028В миреВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии
В России

Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России

Среди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты"

Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Фото: ТАСС, Михаил Климентьев

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гранты президента РФ на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций (НКО) из 79 регионов страны, сообщает во вторник "Российская газета" со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"Всего победителями стали 970 организаций из 79 регионов. Наилучшее соотношение количества победителей к количеству заявок показал Красноярский край (37%), особо отличился здесь город Шарыпово, подавший сразу четыре победные заявки. В числе лидеров по качеству также Хабаровский край (34,21%), Архангельская область (34%), Дагестан (30,43%) и Карелия (27,9%)", - говорится в статье.

По данным издания, общественники из регионов проявили небывалую активность при подаче заявок, не уступая при этом в качестве проектов столичным и федеральным участникам. В итоге большинство НКО-победителей - из регионов.

"Доля федеральных и столичных организаций меньше 20%, больше 81% - это региональные некоммерческие организации", - уточнил С.Кириенко.

В публикации отмечается, что на первый в этом году конкурс президентских грантов поступило рекордное количество (6,6 тыс.) заявок, а общее количество участников вдвое выше, чем в предыдущие годы.

Кроме того, среди победителей конкурса есть также НКО-"иностранные агенты". Как сообщил изданию глава объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Андрей Клепач, это "Левада-центр", региональный благотворительный фонд "Самарская губерния" и Центр развития некоммерческих организаций из Санкт-Петербурга.

"У нас нет такого ограничения - "иностранный агент" или не "иностранный агент" - оценивается, на что они запрашивают деньги", - цитирует газета слова С.Кириенко.

По его данным, в ходе конкурса было распределено 2,25 млрд рублей, остальные средства (4,75 млрд рублей) составит фонд второго конкурса (прием заявок на него стартует 16 августа). Суммарный же объем господдержки гражданского сектора в этом году составит 7 млрд рублей, сообщает издание.

Теги: Россия, Сергей Кириенко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Фигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арестФигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арест
Ранее они были отправлены под стражу в рамках дела о взятках руководству КомиПодробнее
Сотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору
В соответствие с мерами, объявленными МИД РФ, доступ на дачу должен быть закрыт 1 августа, но на объект не пускают дипломатов уже второй деньПодробнее
Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередямПодробнее
В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФПодробнее
МИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятников
Речь идет о персональных санкциях и мерах экономического воздействияПодробнее
Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России
Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудниковПодробнее
В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных
Пожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымлениеПодробнее
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Вице-премьер связал это решение с недавним инцидентом с российским самолетомПодробнее
Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в МолдавиюРогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Накануне Венгрия и Румыния не пустили самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСпортЛос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028В миреВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссииВ РоссииМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаКультураФедор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"

Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России

Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииСреди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты" Подробнее

СМИ узнали о планах изменения нормы о муниципальном фильтре на выборах

В АП задумались о создании "особых условий" для представителей парламентских партий Подробнее

Для граждан 18 стран упростили визовый режим во Владивостоке

Суд рассмотрит жалобу защиты осужденного за оправдание терроризма имама

Оргкомитет летней Олимпиады-2028 получит от МОК $1,8 млрд

В Белом доме пообещали ответить на контрмеры Москвы

ИААФ отказалась изменять сроки восстановления членства ВФЛА

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что вопрос участия российской организации будет рассмотрен в ноябре Подробнее

США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине

Трамп с предложением еще не ознакомился, быстрого решения по этому вопросу не предвидится Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи