Пропавшего в Иркутской области 3-летнего мальчика нашли мертвым

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС подняли со дна водоема тело 3-летнего мальчика, который пропал в минувшую субботу на городском пляже в Тулуне Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Следователями установлено, что на теле ребенка отсутствуют телесные повреждения. Экспертам предстоит выяснить причину смерти", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик утонул.

29 июля в полицию поступило заявление об исчезновении 3-летнего мальчика в городской черте Тулуна. В субботу вечером компания из трех семей вместе с детьми отдыхала на городском пляже "Озерный" на берегу бывшего карьера. В период с 21:00 до 22:00 отдыхающие запускали фейерверки и спустя несколько минут обнаружили, что сын одной из семей пропал.