Два диких кабана прогулялись по центру Пензы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Жители Пензы стали очевидцами необычного происшествия: в понедельник поздно вечером по улицам города бегали дикие кабаны.

Фотографии животных размещены в соцсетях. На них видно, как около припаркованной легковой машины пробегают два небольших кабанчика.

"Кабаны в центре города. Примерно 22:30", - сопровождает фотографии комментарий.

По данным интернет-пользователей, животные были запечатлены на улице Пушкина.

Еще один житель Пензы вспомнил, что в минувшие выходные четверо кабанов были замечены на улице Южной.

Дикие животные в черте населенного пункта - нередкое явление для Пензенской области в последнее время. Так, жители ЗАТО Заречный, расположенного в шести км от областного центра, периодически становятся свидетелями появления на улицах города лосей. Однако появление кабанов в центре Пензы стало для горожан сюрпризом, и в соцсети идет активное обсуждение, откуда могли взяться дикие животные.