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Новосибирские ученые создали прототип вакцины от рака

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск) разрабатывают вакцину от раковых заболеваний на основе дендритных клеток, активирующих противоопухолевый ответ иммунной системы. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Дендритные клетки имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими - то есть, поглощая опухолевый антиген, обрабатывая его внутри себя и представляя его клеткам иммунной системы (Т-лимфоцитам), они способны активировать иммунный ответ: Т-лимфоциты начинают отличать клетки собственного организма от зараженных, опухолевых или чужеродных.

"Схема получения вакцины заключается в следующем: у пациента забирают периферическую кровь, из которой получают незрелые дендритные клетки, нагружают их различными опухолевыми антигенами, стимулируют созревание дендритных клеток, а потом вводят обратно в организм", - говорится в сообщении.

В то же время, в целом в мире пока не решена проблема эффективной доставки антигенов в дендритные клетки, отмечает издание.

Чтобы решить эту задачу, в ИХБФМ синтезировали особые клеточные компоненты (липосомы), доставляющие нуклеиновые кислоты, кодирующие опухолевые антигены, направленно в дендритные клетки.

"Созданная по этому принципу вакцина была проверена на мышах: ее использование привело к тому, что количество метастаз меланомы у мышей снизилось в 5-6 раз относительно контрольной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стандартные химио- или лучевая терапия обладают множеством негативных эффектов, например, ненаправленностью действия, из-за которой погибают здоровые ткани.

"Иммунотерапия же не имеет сильных побочных эффектов, запускает собственные ресурсы организма для борьбы с опухолью и обладает специфичностью", - говорится в сообщении.

Теги: Новосибирск
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