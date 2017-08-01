Путин и Трамп сохранили лидерство в рейтинге самых упоминаемых персон

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возглавляет топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе, за ним по-прежнему следует президент США Дональд Трамп. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

По итогам июля Владимир Путин получил 225 247 ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, а имя американского лидера упоминалось в прессе 128 687 раз.

С момента вступления в должность президента США 20 января Дональд рамп постоянно занимает вторую строчку рейтинга самых упоминаемых персон в российской прессе.

Также в пятерке - президент Украины Петр Порошенко (48 104 ссылки), председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (35 601), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (31 199).

Далее следуют: глава МИД РФ Сергей Лавров (21 908 упоминаний в прессе), мэр Москвы Сергей Собянин (21 844), госсекретарь США Рекс Тиллерсон (20 500), президент Франции Эммануэль Макрон (19 934) и экс-президент США Барак Обама (17 550).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в базе данных "СКАН" насчитывается более 24,7 тыс. наименований источников. Общее количество документов, импортированных в базу данных "СКАН", превышает 337 млн документов. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 240 тыс. публикаций.