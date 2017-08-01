На Дальнем Востоке нарушено электроснабжение

Проблема затронула потребителей в Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае и Приморье

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ сообщило об отключениях электроснабжения в сетях Хабаровского края.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, 1 августа в 14:07 действием защит отключились воздушная линия (ВЛ) электропередачи 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственная ВЛ Амурская-Хейхэ (Китай) и другие линии.

По предварительным данным, масштаб отключений электроэнергии на Дальнем Востоке превысил 400 МВт, отметило Минэнерго. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы, ситуация находится на особом контроле у замминистра Андрей Черезова.

По данным "Интерфакса", без энергоснабжения остались потребители Амурской области, ЕАО, Хабаровского края, Приморья. Как сообщили агентству в пресс-службе ДРСК, причины аварии выясняются.

"Ремонтные работы уже идут. Тында, Завитинск, Шимановск уже подключены к энергоснабжению. Социальные учреждения подключают к резервным источникам питания", - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.