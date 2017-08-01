Поставки электроэнергии в КНР приостановлены из-за аварии на Дальнем Востоке

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Поставки электроэнергии в Китай были приостановлены в результате аварии в сетях Дальнего Востока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта).

В компании не комментируют объем перетока в Китай. "Надеемся на скорейшее восстановление работы энергосистемы", - отметили в пресс-службе.

Минэнерго РФ сообщило во вторник об отключениях в электросетях Хабаровского края. Как следует из сообщения пресс-службы министерства, 1 августа в 14.07 мск действием защит отключились высоковольтная линия (ВЛ) 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственная ВЛ Амурская-Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии КНР). Кроме того, речь идет об отключении ВЛ 220 кВ Хабаровская-Волочаевка тяговая, а также Хабаровская - Левобережная.

"В условиях ремонта ВЛ 500 кВ Хабаровская - Хехцир-2 и ВЛ 500 кВ Хабаровская - Комсомольская произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "Переход через р. Амур", - отмечается в сообщении ведомства. Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц, последствия выясняются, отметили в Минэнерго.

В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы, ситуация находится на особом контроле у замминистра Андрей Черезова. По предварительным данным, объем отключений превысил 400 МВт.

По данным "Интерфакса", без энергоснабжения остались потребители Амурской области, ЕАО, Хабаровского края, Приморья.

Как сообщалось, в первом полугодии "Интер РАО" поставило в Китай 1,213 млрд кВт.