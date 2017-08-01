Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве считают, что увязка сокращения персонала дипучреждений США на территории РФ со сроками оформления виз не выдерживает критики.

"Увязка сокращения числа сотрудников с оформлением виз не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить. Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона - суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке.

Ранее в посольстве США подтвердили, что сокращения численности сотрудников "может привести к снижению оперативности консульской деятельности".

Между тем Захарова также отметила, что МИД России призывает США официально назвать численность персонала дипучреждений в РФ.

"Если теперь нам рассказывают, что "сокращение (персонала - ИФ) коснется оформления виз", то логично было бы озвучить точные или приблизительные данные, сделав это официально", - написала Мария Захарова.

"В прессе мелькала цифра 1200 дипломатов и сотрудников задействовано Вашингтоном в России. Официальных подтверждений или опровержений не было. Госдеп эти цифры почему-то закрыл. Почему? Россия свои цифры озвучила, пригласив к паритету - 455", - написала она.

28 июля МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек - именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

Кроме того, 1 августа вступил в силу запрет на использование посольством США в РФ дачи в Серебряном бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы. Посольство США уже вывезло все свои вещи с этих объектов.