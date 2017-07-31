В мире Дипломатическая война с США

В посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии

Американская сторона не исключает, что сокращение штата негативно скажется на оперативности консульской деятельности

В посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии
Американский флаг на здании посольства США в Москве
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сокращение штата американских диппредставительств в РФ может сказаться на оперативности консульской деятельности, заявили в посольстве США в РФ.

"Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - сказала "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

Так Олсон ответила на вопрос о том, как отразится на сроках выдачи виз США россиянам решение о сокращении числа дипломатов и технических сотрудников американских миссий в РФ.

"Как заявил вчера президент Путин, российское правительство потребовало, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен до 455 сотрудников. Этот шаг ничем не обоснован и вызывает сожаление", - отметила представитель посольства.

Вопрос о том, как отразится на сроках выдачи виз США россиянам решение о сокращении числа дипломатов и технических сотрудников американских миссий в РФ, ранее был задан пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

"Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в посольство Соединенных Штатов", - сказал он журналистам в понедельник.

Между тем, экс-посол США в РФ Майкл Макфол ранее предположил, что сроки рассмотрения заявлений на получение американской визы заметно возрастут.

"Российские граждане больше всего пострадают от сокращения штата в посольстве США. Время ожидания американской визы значительно возрастет", - написал он в твиттере.

28 июля 2017 года Москва потребовала от США к 1 сентября привести число работающих в посольствах и консульствах в РФ сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников, которые находятся в США. Такое решение было принято в связи с подготовкой новых американских санкций в отношении России.

Теги: США
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