Японские школьники на "Корабле дружбы" прибыли на Сахалин

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Традиционный "Корабль дружбы" с японскими школьниками прибыл на Сахалин на пароме из японского порта Вакканай в сахалинский порт Корсаков, сообщили в среду "Интерфаксу" в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

"В составе японской делегации 42 человека - 30 школьников и 12 взрослых, все они из префектуры Хоккайдо", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, японские гости проведут на Сахалине неделю. Четыре дня школьники будут жить в сахалинских семьях из Поронайска, Анивы, Корсакова и Южно-Сахалинска. Затем один день они будут отдыхать в детском оздоровительном лагере "Юбилейный" и заключительные дни поездки проведут в Южно-Сахалинске.

Для японских школьников подготовлена насыщенная культурная программа: экскурсии, встречи со сверстниками, спортивные состязания, походы в кино. Свою культурную программу гостям также подготовили и принимающие их семьи.

"Молодежные обмены - эффективный путь развития народной дипломатии. Во время посещения Сахалина и Хоккайдо ребята почти неделю проживают в семьях, успевают за это время подружиться со своими сверстниками и их родителями. Потом переписываются и на долгие годы сохраняют теплые отношения. Таким образом создаются условия для укрепления дружбы между нашими детьми, городами и странами", - отметил собеседник агентства.

Домой японская делегация отправится 7 августа.

Проект "Корабля дружбы" реализуется между Сахалином и японским островом Хоккайдо с 1999 года. Ежегодно летом японская и сахалинская молодежь навещают друг друга. В прошлом году принимающей стороной "Корабля дружбы" было японское губернаторство Хоккайдо. За 19 лет в составе "Корабля дружбы" 727 японских школьников посетили Сахалин, 629 сахалинских детей - Хоккайдо.