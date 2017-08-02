В Калининграде поставят памятник мешавшей чинить мост гигантской рыбе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде установят памятник гигантскому сому, которого водолазы обнаружили во время реконструкции моста Высокого, сообщает пресс-служба городской администрации.

Идея создания памятника принадлежит строителям, которые выполняют реконструкцию моста. Скульптура появится после завершения работ, выполнит ее профессиональный скульптор.

Мэрия объявила творческий конкурс на лучшую композицию. Калининградцам предложили принять участие в проекте "На Фонтанке - Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом". Первые работы уже начали поступать.

Как сообщалось, в июле 2016 года строители моста заявили, что во время подводных работ наткнулись на огромного сома, который мешал им работать. В ответ на это губернатор Николай Цуканов в прямом эфире ГТРК "Калининград" с иронией заявил, что "плохому танцору вечно что-то мешает. На этот раз сом... Если они так боятся сома, я люблю подводную охоту, возьму ружье, своих товарищей, и мы пойдем и этого сома отпугнем, если им страшно".

Реконструкция моста "Высокий", который ведет на остров Октябрьский, где строится стадион к ЧМ-2018, началась в июне 2016 года. Работы должны были завершиться в мае 2017 года, но продолжаются до сих пор.