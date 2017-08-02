Волонтера казанского штаба Навального арестовали на 15 суток за нарушения на митинге

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани в среду привлек к административной ответственности Андрея Бояршинова - волонтера казанского штаба оппозиционера Алексея Навального.

"Суд признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста", - сообщила агентству "Интерфакс" Эльза Нисанбекова, представлявшая интересы Бояршинова в суде.

По словам собеседницы агентства, полиция привлекла ее подзащитного к административной ответственности за то, что он 8 июля раздавал на улице агитационные листовки, сочтя это публичным мероприятием.

Она уточнила, что до этого Бояршинов несколько раз был привлечен к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).