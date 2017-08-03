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Суд в Москве оштрафовал на 300 тыс. рублей главу штаба Навального Волкова

Ему вменялись нарушения при организации "Агитационного субботника"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил штраф в 300 тыс. рублей главе штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леониду Волкову за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Волкова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное совершение правонарушения в виде организации или проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 300 тыс. рублей", - говорится в решении судьи Хызыра Муссакаев, оглашенном в четверг.

В ходе заседания сам Волков и его защитники - Иван Жданов и Александр Помазуев - просили прекратить производство по делу, так как в действиях оппозиционера отсутствовал состав правонарушения, а протокол в отношении него сотрудники полиции составили с нарушениями.

Как сообщалось, московская полиция считает, что распространение листовок сторонниками Навального во время "Агитационного субботника" 8-9 июля в скрытой форме являлось публичной акцией, о которой организаторы должны были уведомить столичные власти.

Ранее сегодня стало известно, что Навальный, а также его соратники Волков и Николай Ляскин получили повестки в полицию, где впоследствии в отношении них были составлены административные протоколы.

Сторонники Навального 8-9 июля провели "агитационный субботник" в Москве и городах России, в ходе которого распространяли информацию о политике и его взглядах. В пресс-службе столичной полиции 8 июля сообщили "Интерфаксу", что около 70 человек были задержаны в Москве "за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий", и что в отношении задержанных составляются протоколы об административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

9 июля координатор столичного штаба Навального Ляскин заявил, что в Москве задержано еще более 30 человек.

Теги: Алексей Навальный, Леонид Волков
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