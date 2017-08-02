Слушателей Волгоградской академии МВД наказали за помпезное празднование выпускного

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Меры дисциплинарной ответственности применили к выпускникам Волгоградской академии МВД за привлечение повышенного внимания общества во время празднования окончания обучения. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" представитель вуза Неиля Радаева.

"В ходе праздничных мероприятий вне службы слушателями были допущены действия, привлекшие повышенное внимание общества. По результатам проверки слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказала Радаева.

По ее словам, за ненадлежащий уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также недостаточный контроль за подчиненным личным составом к руководству факультета применены строгие меры дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что информация о праздновании выпускного мероприятия появилась в сети интернет. По данным местных СМИ, окончание учебы выпускники отметили заездом на автомобилях Land Cruiser Prado и прогулкой по Волге на яхте. Основное празднование прошло в "популярном и очень дорогом" ресторане "Лондон".

Начальник Волгоградской академии МВД России Владимир Третьяков поручил провести проверку по факту демонстративного поведения выпускников во время празднования окончания обучения.

Между тем, как сообщала пресс-служба регионального управления МВД, никаких обращений и жалоб на выпускников академии МВД к ним не поступало.