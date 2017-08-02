Полиция изъяла материалы в штабе Навального в Самаре

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в среду пришли в штаб оппозиционера Алексея Навального в Самаре, сообщают его сторонники.

"В штабе происходит обыск с изъятием", - говорится в сообщении, размещенном на странице самарского штаба оппозиционера во "Вконтакте".

Координатор штаба Екатерина Герасимова рассказала агентству "Интерфакс", что в помещение "нагрянули 5-6 сотрудников полиции в штатском".

"В это время меня не было, в помещении находились наши волонтеры и один сотрудник штаба. Им буквально на одну секунду показали некое постановление следователя, но не дали с ним подробно ознакомиться. Поэтому непонятно, какие именно действия проводятся", - сказала Герасимова.

Она отметила, что ее и других сотрудников штаба не пускают в помещение.

"По словам находящихся там, сейчас изымаются все баннеры, все листовки, все газеты", - сообщила Герасимова.

В свою очередь оперативный дежурный ГУ МВД по Самарской области заявил агентству, что "точная информация уточняется, все станет понятно в течение часа".