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В Госдуме прокомментировали подписание Трампом новых антироссийских санкций

Есть обновление от 18:53

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что подписание президентом США Дональдом Трампом санкционного закона против России является новым ударом по российско-американским отношениям.

"Это, безусловно, новый удар по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Кроме того, он не исключил, что вопрос санкций может сблизить Россию и Европу. "В вопросе противоправности ужесточения санкционного давления Европа качнулась в сторону здравого смысла, и сейчас этот фактор, безусловно, может нас объединить", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что уже не раз говорилось: новые санкции направлены не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских стран, на серьезные ограничения в сотрудничестве в энергетической сфере. "Еврокомиссия уже заявляла, что будет рассматривать меры адекватного реагирования на этот закон США. Какая будет реакция Евросоюза, все ещё экстраполировать сложно, но надеюсь, что она все-таки последует. Не исключаю, что наши дальнейшие шаги могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС", - сказал Слуцкий.

По его словам, появление этого закона в США стало следствием "чудовищной русофобской кампании в США, развернутой еще при президенте Бараке Обаме". "Российское досье стало главной темой для оппонентов Трампа, который находится под жесточайшем внутриполитическим прессингом. Россия в минувшую пятницу уже предприняла ответные меры в дипломатической сфере. Также было однозначно заявлено, что мы оставляем за собой право на их расширение", - заявил Слуцкий.

Теги: США, РФ
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