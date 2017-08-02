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Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях

Сообщается, что к документу прилагается отдельное заявление, в котором президент США выражает свое беспокойство в связи с законопроектом

Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. Ограничения вводятся в связи с якобы имевшими место попытками РФ вмешаться в американские выборы.

Дипломатическая война с США

В сообщении Bloomberg отмечается, что Трамп подписал документ, но к нему будет добавлено приложение, в котором говорится, что у администрации президента есть некоторые замечения по части положений.

В так прилагаемом заявлении подчеркивается, что у Трампа есть сомнения относительно законопроекта, так как он вторгается в сферу ответственности президента и ограничивает его полномочия, а также может помешать взаимодействию США с их партнерами.

Документ ограничивает возможность Трампа снять санкции с РФ, а также подтверждает действие ограничений, наложенных при прошлой администрации.

В заявлении президента отмечается, что Трамп готов действовать в соответствии с полномочиями, предусмотренными конституцией. "Подобные формулировки указывают на то, что остается некая свобода интерпретации того, как именно будет претворяться в жизнь этот закон", - полагает издание.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не в восторге от предложенного конгрессом законопроекта, но готов его подписать. В то же время вице-президент США Майкл Пенс назвал эти санкции единым голосом Трампа и Конгресса.

Россия, не дожидаясь подписания документа, объявила об ответных мерах в отношении Вашингтона: с 1 сентября число сотрудников, дипведомства работающих в РФ, должно быть сокращено до 455 человек. 1 августа вступил в силу запрет на использование посольством США в РФ дачи в Серебряном бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы. Посольство США уже вывезло все свои вещи с этих объектов.

Теги: США, Дональд Трамп
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