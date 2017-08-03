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Спасатели на Камчатке освободили запутавшегося в сетях редкого кита

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели освободили кита белуху, который запутался в рыбацких сетях в районе скал Три брата (бухта Шлюпочная) неподалеку от Петропавловска-Камчатского, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"О происшествии в МЧС сообщил очевидец. Он рассказал, что кит, помимо всего, зацепился хвостом за так называемый "якорь-мертвяк", - говорится в сообщении.

На помощь белухе отправились спасатели, а также ученые и ветеринары Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН.

Как отмечают в МЧС, ситуация осложнялась тем, что к моменту прибытия спасателей кит был очень сильно напуган и начинал биться, как только к нему подплывал катер.

"Белуха не была ранена, но сети плотно окутали ее - в некоторых местах шкура у млекопитающего была уже содрана. Удерживая животное на весу, мы обрезали веревки. Всего спасательная операция вместе с дорогой заняла около трех часов", - приводятся в сообщении слова старшего группы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Игоря Шилина.

И.Шилин добавил, что, по словам ученых, заход белухи в акваторию Авачинской бухты - явление редкое.

Белуха (лат. Delphinapterus leucas) - вид зубатых китов из семейства нарваловых. Крупнейшие самцы достигают шести метров в длину и массы до двух тонн. Самки мельче. Населяет арктические, а также Белое море, Берингово и Охотское моря; зимой иногда заходит в Балтийское море. С 1994 года вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов со статусом "уязвимый" (Vulnerable). Основная угроза белухам заключается не в интенсивном промысле, а в индустриальном освоении арктического шельфа и загрязнении среды их обитания отходами и ядохимикатами.

Теги: Россия, Камчатка
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