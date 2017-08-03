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Facebook опередил Twitter по упоминаемости в СМИ в июле

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В июле российские СМИ из различных социальных сетей чаще всего упоминали Facebook или ссылались на материалы этой сети, показывают данные системы "СКАН-Интерфакс".

В течение месяца в разного рода публикациях Facebook упоминался более 147 тысяч раз. Традиционно активнее всего журналисты ссылались на различные пользовательские записи, связанные с событиями на Украине. Самый крупный сюжет в минувшем месяце - лишение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Активнее всего журналисты использовали комментарии самого политика в его аккаунте в социальной сети.

Помимо этого крупный сюжет сформировался в связи с новостями о том, что Совет Европейского Союза 17 июля утвердил увеличение объемов временных дополнительных торговых преференций для импорта украинской аграрной и пищевой (журналисты использовали комментарии со страницы в фейсбуке замминистра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Натальи Микольской). На основе записи пользователя сети Андрея Еремина, гражданина России, живущего в США, сформировался значительный новостной сюжет о том, что американская авиакомпания Delta Airlines сняла его с рейса. Комментарии президента Молдавии Игоря Додона, сделанные им в фейсбуке, использовались в развитии сюжета о том, что Кишинев запретил въезд в страну пятерым российским артистам, прибывшим для участия в концерте, посвященном 25-летию начала операции в Приднестровье. Из новостей, касающихся развития Facebook, наиболее заметной стала новость о том, что в Facebook Messenger появится реклама.

На втором месте по уровне сгенерированных новостных сюжетов и комментариев в российских СМИ находится сеть микроблогов Twitter, более 95 тысяч упоминаний за месяц. Подавляющие большинство записей-инфоповодов связаны с американской политической жизнью - в первую очередь, это записи президента США Дональда Трампа. В минувшем месяце наибольшие интерес был связан с его комментариями относительно встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а также сообщения различных американских политических деятелей относительно введения новых санкций против России. Помимо этого в Twitter очень активно развивалась дискуссия, в которой осуждались комментарии Трампа в адрес первой леди Франции Бриджит Макрон, сделанные им во время визита во Францию. Со ссылками на твиттер промоутерской компании Live Nation и основателя группы Linkin Park Марка Шиноды освещался сюжет о смерти вокалиста группы Честера Беннингтона. Наконец, крупный новостной сюжет сформировался на основе записи в твиттере Илона Маска - он опубликовал первые фотографии Tesla Model 3.

На третьем месте по упоминаемости находится социальная сеть "ВКонтакте", более 67 тысяч упоминаний за июль. Самый крупный новостной сюжет, в рамках которого упоминалась эта соцсеть, связан со встречей президента РФ с одаренными детьми в центре "Сириус". Второй крупнейший сюжет был связан с новостями о том, что администратор так называемой "группы смерти" Филипп Будейкин (Филипп Лис) осужден на срок в колонии-поселении по делу о склонении подростков к самоубийству. Активно упоминалась соцсеть в контексте рассмотрения законопроекта, обязующего соцсети регулировать публикации пользователей. Еще одна новость, касающаяся функционирования соцсети и ставшая заметным новостным сюжетом, - запрет Роскомнадзора третьим лицам использовать открытую персональную информацию пользователей социальной сети "ВКонтакте". Наконец, уделили СМИ внимание и новости о том, что крупнейшие паблики "ВКонтакте" - MDK, Палата № 6, Борщ и Корпорация Зла - запускают первое онлайн реалити-шоу при поддержке vk.com.

На четвертом месте - фотохостинг Instagram, более 42 тысяч упоминаний в СМИ. Самый крупный сюжет сформировался в связи с записью адвоката Сергея Жорина, утверждавшего, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева организовала своей дочери свадьбу, которая, как утверждал адвокат, стоила $2 млн (данные проверки Краснодарского совета судей эти сообщения не подтвердили). На втором месте - сюжет из записей к фото в аккаунте главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что певец Николай Басков и модели Виктории Лопыревой пройдет в Грозном. На третьем месте сюжет, сформировавшийся в СМИ после того, как бывший форвард ФК "Зенит" Александр Кержаков опубликовал фото с выловленными им лососями. После появления этих фото Северо-Западное территориально управление Росрыболовства начало административное расследование, т.к. озерный лосось занесен в Красную книгу РФ. Наконец, СМИ активно использовали Instagram в освещении свадьбы внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова.

Пятой место по упоминаемости в СМИ - за видеохостингом Youtube, более 32 тысяч упоминаний. Самый крупный новостной сюжет - клип исполнителя Psy "Gangnam Style" потерял место самого просматриваемого видео сервиса, первую строчку заняла песня "See You Again". Второй по объему сюжет был также связан в видеоклипами - композиция Despacito музыканта и певца из Пуэрто-Рико Луиса Фонси была признана самой часто прослушиваемой песней в мире на текущий момент. Третий по популярности сюжет - группа Linkin Park презентовала новый клип на песню Talking To Myself в день смерти своего солиста Честера Беннингтона. Из новостей, не связанных с музыкой, в минувшем месяце, на первом месте сюжет о пропаже посылок в Ростове-на-Дону. В частности, на Youtube был опубликован ролик об обнаружении свалки из пустых коробок от посылок. Проведенное расследование установило, что к краже посылок оказался причастен сотрудник "Почты России".

Теги: СКАН, СКАН-Интерфакс, Интерфакс
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