Пропавшая в Приморье тургруппа нашлась

Как сообщили в МЧС, люди сами вышли к селу

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Заблудившаяся в Приморье туристическая группа самостоятельно вышла к населённому пункту, люди здоровы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Группа из пяти человек самостоятельно вышла к селу Чистоводное Лазовского муниципального района. Состояние здоровья людей удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась", - отмечают спасатели.

Двое мужчин, столько же женщин и 10-летняя девочка ушли в лес из поселка Николаевка еще 30 июля. Группа направилась в село Чистоводное, однако в назначенное время, 1 августа, там не объявилась.

Пропавших искали спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда, полиция, волонтеры. Были оповещены главы сельских поселений, охотники. Группа ушла в поход без уведомления МЧС.