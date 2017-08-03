Пять туристов пропали во время похода в Приморье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели начали поиски группы туристов, которые на прошлой неделе отправились в поход по Приморью и в назначенный день к месту назначения не прибыли, сообщила в четверг пресс-служба краевого главка МЧС.

Пять туристов 30 июля отправились в поход из поселка Николаевка Партизанского района в село Чистоводное Лазовского района Приморья, уточняется в сообщении. Группа должна была прибыть в Чистоводное во вторник, 1 августа. Сообщение о пропавших туристах поступило в МЧС от полиции в среду вечером.

На поиск пропавших выдвинулись спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. О случившемся оповещены главы расположенных в окрестностях сел.