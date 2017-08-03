В Дагестане обстреляли сотрудника ФСИН

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает неизвестных, обстрелявших сотрудника управления ФСИН в Махачкале (Дагестан). Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского управления.

"Шесть пуль попало в сотрудника УФСИН Ханахмеда Устарханова. Неизвестные стреляли из травматического оружия. Пострадавший госпитализирован. Преступников ищет полиция", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нападение было совершено в 11:00 в среду возле дома сотрудника ФСИН.

Обстоятельства произошедшего выясняются.