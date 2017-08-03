Песков пообещал показать фото с рыбалки Путина

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рыбалка президента РФ Владимира Путина в Южной Сибири, куда он заехал перед рабочей поездкой в Амурскую область, была удачной, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Удалось (поймать рыбу - ИФ). Я думаю, что мы даже на днях дадим информацию и какие-то картинки на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли президенту поймать рыбу.

Песков заявил, что точно не знает, превзошел ли Путин свой рекорд 2013 года, когда он выловил щуку весом свыше 21 кг. "Не знаю, по-моему, нет, но было даже интереснее, чем раньше. Расскажем об этом", - добавил он.

Путин периодически делает краткие остановки в труднодоступных уголках Сибири, где отдыхает и рыбачит. Наиболее удачным с точки зрения улова у президента стал 2013 год. Тогда вместе с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Минобороны Сергеем Шойгу он провел в июле выходные в Хакасии и Туве.

Как рассказал потом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту удалось выловить щуку весом свыше 21 кг. Журналистам, которые не сразу поверили в эту историю, Путин позже объяснил свой гигантский улов тем, что рыбачил в очень глухом месте.