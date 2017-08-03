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Путин предложил запретить следователям изымать серверы и жесткие диски

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предлагает запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях.

"Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, а такая необходимость может возникать, и она имеется - достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия", - сказал он, закрывая совещание по инвестиционным программам развития Дальнего Востока.

"Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов", - добавил президент.

Теги: Владимир Путин
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