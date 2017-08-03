После массового отравления на турбазе в Бурятии у работников пищеблока нашли инфекции

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - У работников пищеблока туркомплекса в Бурятии, где отравились 77 человек, обнаружены инфекционные заболевания, сообщил глава управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев в четверг журналистам.

"У четверых из семи человек выявлены инфекции - у троих норовирусная, еще у одного ротовирусная. Специалистами отобраны и находятся в работе 22 пробы по пищевым продуктам, в том числе 10 суточных проб. (...) Все пробы находятся в работе, и первые результаты по питанию должны быть известны сегодня", - сказал Ханхареев.

Кроме этого, по его данным, двое работников не прошли медицинский осмотр, а сам туркомплекс не был внесен в реестр детских оздоровительных лагерей.

Размещение и питание в туркомплексе организовывали различные предприниматели, один из которых подвергался внеплановой проверке ведомства.

По данным министерства здравоохранения республики, у большинства заболевших диагностирована норовирусная инфекция.

В туристическом комплексе "Дали-Байкалтур" на Байкале в местности Лемасово Кабанского района Бурятии отдыхали 290 человек, большая часть из них - в трех тематических лагерях: 157 человек - участники танцевального фестиваля Baikal Dance Camp, 47 человек - участники слета детского кино "Стоп-кадр", и 86 человек - участники фестиваля английского языка.

Накануне после обеда в больницу начали обращаться первые пострадавшие. К ночи количество пациентов увеличилось до 53. На утро четверга были госпитализировано 77 человек, из них 66 - дети.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

На место происшествия оперативно выехали министры здравоохранения, спорта и молодежной политики Бурятии, заместитель руководителя Роспотребнадзора, представители администрации Кабанского района. В туркомплексе работают медицинские бригады, в том числе и из инфекционной больницы и медицины катастроф. Кроме того, на месте происшествия находятся эпидемиологи и специалисты Роспотребнадзора.