Экс-сенатора Цыбко приговорили к 9 годам колонии строгого режима за коррупцию

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Озерский городской суд (Челябинская область) в четверг вынес обвинительный приговор бывшему сенатору Константину Цыбко по делу о получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения в колонии строгого режима и штраф в размере 70 млн рублей.

Ранее гособвинение просило приговорить его к 14 годам колонии строгого режима, конфискации имущества и штрафу в 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за содействие в назначении на эту должность.

Кроме того, Цыбко обвиняется в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве Тарасова 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Челябинской области.