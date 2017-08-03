Предполагаемому организатору похищения министра ЖКХ Дагестана предъявили обвинение

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили жителю Дагестана обвинение в организации похищения министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления СКР по региону Расул Темирбеков.

"Обвинение предъявлено 57-летнему жителю города Махачкала. В феврале 2017 года обвиняемый с целью получения выкупа в особо крупном размере решил организовать похищение министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Он разработал план, подыскал себе подельников, а себя определил руководителем организованной группы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 20 июля в Махачкале участники этой бандгруппы, угрожая оружием, похитили министра.

На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей похитители были задержаны сотрудниками главного управления МВД по СКФО и управления ФСБ по Дагестану, отметил Темирбеков.

Обвинение предъявлено по п."а" ч.3 ст.126 (похищение человека организованной группой) и п.п."а", "б" ч.3 ст.163 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) УК РФ.