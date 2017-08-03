После конфликта между военными в Свердловской области возбуждено уголовное дело

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) начала проверку после появления информации о конфликте между военнослужащими в Свердловской области, следственные органы возбудили уголовные дела.

Ранее пресс-служба ЦВО сообщала, что 2 августа офицер и несколько военнослужащих-контрактников получили травмы в ходе бытового конфликта в учебном соединении ЦВО. Пресс-служба отмечала, что информация о массовой поножовщине - 12 раненных ножами военных - является ложью.

"Военные прокуроры дадут оценку действиям соответствующих должностных лиц, исполнению требований федерального законодательства. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметила пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

По данным военной прокуратуры, конфликт произошел в 473 Общевойсковом учебном центре в Камышловском районе Свердловской области.

Уголовные дела возбуждены по статьям 334 и 335 Уголовного кодекса РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, насильственные действия в отношении начальника).

Военный прокурор ЦВО Евгений Иванов взял на контроль проведение проверки и расследование уголовных дел.

Ранее сегодня местные СМИ сообщали, что конфликт произошел в центре подготовки между группой из 60 военных из Тувы, приехавшими на трехмесячные курсы выживания, и примерно сотней служащих из Еланского гарнизона. Сообщалось, что служащие из Тувы, отмечая окончание учебы, употребили спиртное и решили напасть на казарму гарнизона.