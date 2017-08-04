В "Шереметьево" экстренно сядет неисправный авиалайнер

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево" готовятся к экстренной посадке трансантлантического лайнера, у которого после вылета в Майами (США) заклинило механизацию крыла. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, запрос о возврате в аэропорт вылета поступил утром в пятницу от командира самолета А-330.

"После взлета из "Шереметьево" командир воздушного судна Airbus A-330, направляющегося в Майами, доложил о неуборке механизации правого крыла и запросил вынужденную посадку", - сказал источник.

В ближайшее время самолет выработает топливо и приземлится в "Шереметьево".