В России

В "Шереметьево" экстренно сядет неисправный авиалайнер

Есть обновление от 12:36

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево" готовятся к экстренной посадке трансантлантического лайнера, у которого после вылета в Майами (США) заклинило механизацию крыла. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, запрос о возврате в аэропорт вылета поступил утром в пятницу от командира самолета А-330.

"После взлета из "Шереметьево" командир воздушного судна Airbus A-330, направляющегося в Майами, доложил о неуборке механизации правого крыла и запросил вынужденную посадку", - сказал источник.

В ближайшее время самолет выработает топливо и приземлится в "Шереметьево".

Теги: Москва, Шереметьево
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