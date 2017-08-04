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На руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв воды

Есть обновление от 12:32

В шахте находятся более 100 человек

На руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв воды
В подземном руднике группы алмазодобывающих компаний АЛРОСА. Архивное фото.
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании "АЛРОСА" произошел прорыв воды в рудник из карьера, сообщила компания.

В шахте находятся более 100 человек.

Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Глава компании "АЛРОСА" Сергей Иванов вылетел в Мирный.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.

Теги: Якутия
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