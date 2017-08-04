В подтопленной части рудника "Мир" остаются около 60 рабочих

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Порядка трети смены рабочих остаются в потенциально опасной зоне подтопленного рудника "АЛРОСы", сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в службах технического надзора Якутии.

"До безопасных отметок выведено 89 горняков, их жизни и здоровью ничего не угрожает, еще 62 рабочих пока остаются в подтопленной части рудника", - сказал источник.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды, сказал он.

Ранее стало известно, что в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) произошел прорыв воды в рудник из карьера. Была начата спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники военизированной горноспасательной части (ВГСЧ).