Главу кузбасского управления ФСИН арестовали за получение взятки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Центральный суд Кемерово арестовал начальника ГУФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Антонкин взят под стражу до предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства.

В минувшую среду СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении начальника регионального ГУФСИН по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы обеспечить получение госконтракта на разработку проекта для ремонтно-строительных работы СИЗО на сумму 60 млн рублей и попросил за это взятку в виде оформления в собственность земельного участка и строительства там дома.

После этого глава ГУФСИН попросил директора строительного управления ФСИН заключить договор с бизнесменом.