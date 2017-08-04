Что произошло за день: пятница, 4 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- В Якутии в шахте рудника "Мир" компании "АЛРОСА" произошел прорыв воды в рудник из карьера. В этот момент на смене находился 151 человек, однако девять из них, согласно утверждению компании, не спускались под землю. Вскоре после затопления вода схлынула. К вечеру пятницы спасатели подняли на поверхность 142 горняков. Обследование шахты продолжается.

- Совет ЕС ввел новые антироссийские санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым вопреки желанию компании. Под санкции, в частности, попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

- Симоновский суд Москвы в пятницу продлил на год испытательный срок условно осуждённому оппозиционеру Алексею Навальному.

- ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) из России в Узбекистан.

- Российские узнали соперников по раунду плеф-офф Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы. Столичный ЦСКА в Лиги чемпионов сыграет со швейцарским "Янг Бойз". Борьбу за выход в групповую стадию Лиги Европы "Зенит" проведет с голландским "Утрехтом", а "Краснодар" - с сербской "Црвеной Звездой".