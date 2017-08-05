Сильные дожди начнутся в ближайшие дни на Дальнем Востоке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди в ближайшие два-три дня ожидаются на Дальнем Востоке, спасатели предупреждают о подъемах рек и призывают прислушиваться к рекомендациям специалистов.

"Неблагоприятный прогноз погоды касается Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономии", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Обильные осадки повысят уровни рек, что вызовет подтопления прибрежной зоны. Всем, кто имеет постройки в пойменной зоне рек, советуют принять меры для сохранности имущества.

Местные власти и оперативные службы о неблагоприятной погоде предупреждены.

Как сообщалось, к Приморью из Тихого океана приближается тайфун Noru. По прогнозам метеорологов, стихия может обрушиться на юг Дальнего Востока уже 8 августа.