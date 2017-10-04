Четыре вагона сошли с рельсов в Красноярском крае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Обстоятельства железнодорожной аварии выясняются на железнодорожной станции в Ачинске в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги в среду.

"На станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем в грузовом поезде. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении. Для устранения последствий аварии подняты восстановительные поезда станций Ачинск и Мариинск. Создан оперативный штаб.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что в результате схода поврежден железнодорожный путь, задержаны четыре пассажирских поезда. На месте работает восстановительный поезд станции Ачинск-1. По данному факту Ачинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте, в свою очередь, сообщает о проведении доследственной проверки по факту схода вагонов, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб, а также все обстоятельства произошедшего.

"В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении следственного управления.

Пресс-служба Красноярской железной дороги уточняет, что движение на станции Ачинск-1 остановлено.

"Ведутся восстановительные работы, в которых принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб КрасЖД. Задействованы три восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск", - сказано в пресс-релизе.

Задержаны поезда дальнего следования № 76 Москва - Нерюнгри, № 86 Новосибирск - Красноярск, № 78 Новосибирск - Нерюнгри, № 269 Чита - Адлер.

Также вышли из расписания два утренних электропоезда: Чернореченская - Боготол и Боготол - Чернореченская.