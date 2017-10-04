Сослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Донские казаки узнали своего сослуживца Романа Заболотнего на опубликованном запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" видео о пленении российских военнослужащих на территории Сирии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

"Казаки молятся, чтобы Роман вернулся домой. Для них публикация такого видео стала шоком", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, Заболотний был активным и образцовым казаком, он работал вахтовым методом по России. В последнее время связь с ним пропала. О его намерении ехать в Сирию никто не знал. Сейчас сослуживцы морально поддерживают семью Романа.

Накануне "Новая газета" сообщила, что второй попавший в плен россиянин опознан как участник общественной организации ветеранов "Боевое братство. Домодедово".

"Да, это он. Как-то оказался в Сирии, попал в плен. Ничего больше сказать не можем", - сообщили изданию представители организации.

Ранее группировка "Исламское государство" (запрещена в России) опубликовала видео , на котором, как утверждается, запечатлены плененные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военнослужащие.

На видео - двое мужчин в серых робах, один из которых сообщает по-русски, что они попали в плен близ населенного пункта Аш-Шуля. Он представляется как уроженец Ростовской области Заболотний Роман Васильевич. Он также называет имя другого участника съемки (тот все время молчит) - Сурканов Григорий Михайлович из Домодедовского района (видимо, Московской области). "Новая газета" впоследствии уточнила, что фамилия второго мужчины Цурканов.

В то же время, на доступном в сети отрывке видео никто из мужчин не утверждает, что является кадровым российским военным.

После публикации видео Минобороны выпустило заявление, в котором опровергло информацию о пленении российских военных в Сирии.